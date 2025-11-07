Attualità

PISA - A BUTI LA PRIMA EDIZIONE DI “OLIO IN CASTELLO”

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Olio in Castello, e’ la prima edizione che vuole celebrare l’oro giallo a Buti in provincia di Pisa. Tanti gli eventi che si svolgeranno fino a domenica 9 novembre. Nel borgo iniziative per grandi e piccoli.

Articoli correlati

EMPOLI - NUOVO STADIO, LOTTI: “LA PARTE PIU’...

PRATO - Nuova vita per ‘Casa Renato’: lo...

LUCCA - PESTE SUINA: GLI ALLEVATORI PROTESTANO IN...

firenze - Nuovo capo procura Volpe: “grave carenza...

PRATO - La Mezzaluna di Staccioli è tornata...

PRATO - Dalla Cina al Macrolotto 1 e...

PISTOIA - INAUGURATA IN PIAZZA DUOMO LA NUOVA...

PRATO - Alluvione, Confartigianato ricorda i tragici eventi...

FIRENZE - MOSTRE: BOCCACCIO IL NARRATORE ERA ANCHE...

POGGIBONSI (SI) - AL VIA LA CAMPAGNA “METTI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia