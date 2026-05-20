PIOMBINO (LI) - ACCIAIO: DAZI EUROPEI SULLE IMPORTAZIONI

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato misure per tutelare l’industria siderurgica dell’UE contro la sovraccapacità globale di acciaio. Le nuove norme, approvate il 19 maggio 2024, riducono le quote di importazione a 18,3 milioni di tonnellate annue e aumentano i dazi doganali per le importazioni che superano la quota stabilita. Queste misure sono state approvate con 606 voti a favore, 16 contrari e 39 astensioni. Il regolamento prevede anche un sistema di tracciabilità per l’acciaio, stabilendo che l’origine dell’acciaio è determinata dal luogo in cui viene fuso e colato per la prima volta. Inoltre, è prevista una corsia preferenziale per l’Ucraina, che riceverà uno status speciale nel quadro del nuovo regolamento.