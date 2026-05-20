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PIOMBINO (LI) - ACCIAIO: DAZI EUROPEI SULLE IMPORTAZIONI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Il Parlamento europeo ha recentemente approvato misure per tutelare l’industria siderurgica dell’UE contro la sovraccapacità globale di acciaio. Le nuove norme, approvate il 19 maggio 2024, riducono le quote di importazione a 18,3 milioni di tonnellate annue e aumentano i dazi doganali per le importazioni che superano la quota stabilita. Queste misure sono state approvate con 606 voti a favore, 16 contrari e 39 astensioni. Il regolamento prevede anche un sistema di tracciabilità per l’acciaio, stabilendo che l’origine dell’acciaio è determinata dal luogo in cui viene fuso e colato per la prima volta. Inoltre, è prevista una corsia preferenziale per l’Ucraina, che riceverà uno status speciale nel quadro del nuovo regolamento.

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