FIRENZE - AREE DI CALORE: CON DEPAVIMENTAZIONE FINO A -2 GRADI

Centro storico, Novoli, Campo di Marte, Oltrarno. Sono queste le aree di Firenze in cui le temperature estive (quelle terribili che purtroppo non sono più un’eccezione), raggiungono livelli particolarmente insopportabili, superando persino i 60 gradi. Sono, non è un caso, le aree in cui la combinazione di asfalto, cemento, mancanza di verde e in generale superfici non impermeabili che accumulano caldo e lo rilasciano durante la notte, crea un mix micidiale e invivibile. Abbiamo elencato le peggiori ma secondo il CNR sono 40 le isole di calore in città. Nell’ultimo anno, dalla sua entrata in vigore, il Piano del Verde del Comune ha permesso di piantare circa 4mila nuovi alberi e rimuovere 10mila metri quadrati di asfalto con interventi anche sulla permeabilità del suolo ma nei prossimi mesi particolarmente attenzionata sarà il quartiere di Novoli. Alla Mercafir già dalla prossima settimana inizierà un intervento per depavimentare 630 mt quadri di asfalto nel parcheggio antistante, inserendo aiuole e una trentina di platani orientali: verranno piantati alberi anche nel controviale. Mentre a Firenze Nova, probabilmente già a partire da giugno, con un investimento di 500mila euro saranno eseguiti diversi interventi tra depavimentazione e piantumazione”La differenza tra una strada asfaltata e un giardino può essere di oltre 2°C, un divario che incide direttamente sulla qualità di vita e sulla salute dei residenti” ricorda l’assessore all’ambiente Paola Galgani. “Il nostro impegno – aggiunge – è rendere ogni quartiere, anche quelli storicamente più industriali, un luogo dove l’ombra e il fresco siano un dirittogarantito a tutti i cittadini.”