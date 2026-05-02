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Impruneta (FI) - SCULTURE E RECUPERO: LA RETROSPETTIVA DI COCCOLONI

Milko Chilleri
Milko Chilleri
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A Impruneta, in provincia di Firenze, è visitabile la retrospettiva dedicata a Roberto Coccoloni, scultore che da anni trasforma materiali di recupero in opere dal forte impatto espressivo.
Forme antropomorfe che emergono lentamente dal legno e dalla pietra, rivelando l’animo dell’artista: le 34 opere di Roberto Coccoloni esposte al Loggiato del Pellegrino di Impruneta compongono una vera retrospettiva, allestita in occasione dei suoi 70anni
Sculture che uniscono corpo e natura, forme umane che diventano contenitori di vita: le opere dialogano con il legno, la pietra e il verde. Ogni pezzo rivela un’anima sospesa tra fragilità e forza.

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