Impruneta (FI) - SCULTURE E RECUPERO: LA RETROSPETTIVA DI COCCOLONI

A Impruneta, in provincia di Firenze, è visitabile la retrospettiva dedicata a Roberto Coccoloni, scultore che da anni trasforma materiali di recupero in opere dal forte impatto espressivo.

Forme antropomorfe che emergono lentamente dal legno e dalla pietra, rivelando l’animo dell’artista: le 34 opere di Roberto Coccoloni esposte al Loggiato del Pellegrino di Impruneta compongono una vera retrospettiva, allestita in occasione dei suoi 70anni

Sculture che uniscono corpo e natura, forme umane che diventano contenitori di vita: le opere dialogano con il legno, la pietra e il verde. Ogni pezzo rivela un’anima sospesa tra fragilità e forza.