TOSCANA - FINO A OTTOBRE “LA DOMENICA ARCHEOLOGICA”: VISITE GRATUITE A 18 SITI

Ogni prima domenica del mese da maggio a ottobre sarà possibile visitare gratuitamente 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale. “Una domenica archeologica” è la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana in collaborazione con il Ministero della cultura. Tra le realtà aderenti figurano, solo per citarne alcune, l’area archeologica di Massaciuccoli romana, il Museo civico archeologico di Fiesole, il parco di Baratti e Populonia, l’area del Teatro romano di Volterra, il parco archeologico di Roselle e quello di Vetulonia, offrendo un itinerario diffuso che attraversa tutta la regione e le sue epoche storiche. L’iniziativa si inserisce nel solco del “Progetto Etruschi”, la strategia regionale avviata lo scorso anno per rilanciare l’interesse verso una delle civiltà più affascinanti del Mediterraneo, a quarant’anni dalla grande mostra del 1985 che ne segnò la riscoperta a livello internazionale. Un progetto destinato a proseguire fino al 2029 e che anche quest’anno si arricchirà di mostre, eventi e attività diffuse.