LUCCA - ROGO MONTE FAETA: EVACUAZIONI E DANNI

Continua a bruciare il devastante incendio che da giorni sta imperversando sul monte Faeta, in Lucchesia, e che da ieri pomeriggio ha raggiunto il versante pisano, minacciando Asciano, frazione del comune di San Giuliano Terme, dove nel cuore della notte è stato emesso un nuovo ordine di evacuazione per tutti i residenti della zona, in totale circa 3.500 persone. Evacuazione anche per alcune abitazioni nel territorio di Lucca. Squadre di terra di vigili del fuoco e volontari di protezione civile hanno fronteggiato il fuoco per tutta la notte e il giorno. In azione anche gli elicotteri e quattro Canadair.

In un aggiornamento la Regione Toscana spiega che la superficie bruciata è stimata in 710 ettari con 17 chilometri di perimetro. A seguito del sorvolo effettuato questa mattina dai tecnici regionali antincendi boschivi sull’area interessata dall’incendio, è stata rilevata una situazione ancora in evoluzione, con un perimetro del rogo contenuto per circa il 70%. Segnalati numerosi focolai generati da intensi fenomeni di spotting ravvicinato.

Fortunatamente nelle prime ore di oggi il vento ha soffiato con intensità moderata, consentendo alle decine di squadre di volontari e operai forestali del sistema Aib toscano, impegnate sui vari fronti, di operare in condizioni relativamente più favorevoli rispetto alle fasi precedenti. Purtroppo poi il vento ha iniziato a intensificarsi nel corso della giornata.

Particolare attenzione è rivolta alle numerose aree interne al perimetro già interessato dal fuoco che risultano non bruciate o solo parzialmente percorse: si tratta di zone che possono riattivarsi con fronti anche intensi, generando nuove colonne di fumo e possibili salti di fuoco all’esterno del perimetro.

Per domani è previsto un cambio di vento con rotazione a nord-ovest che, se confermato, potrebbe determinare nuove criticità.

Intanto dal primo pomeriggio altre squadre di operatori Aib sono impegnate nelle attività di spegnimento di altri due incendi boschivi che si sono sviluppati a Peccioli (Pisa) e a Massarosa (Lucca).