PONTEDERA - MATTARELLA: “IL LAVORO FONDAMENTALE PER LA CONVIVENZA”

L’inno nazionale cantato dai bambini è questa l’accoglienza calorosa che Pontedera ha voluto dare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che alla vigilia del primo maggio ha deciso di fare visita in una delle aziende più conosciute sul territorio pisano e che fa eco nel mondo. Alla Piaggio, si festeggiano gli 80 anni della Vespa, quasi 20 milioni di scooter prodotti, un’eccellenza che va avanti anche nei momenti di crisi come ha ricordato il Presidente esecutivo Piaggio Matteo Colaninno che insieme al fratello Michele portano avanti il gruppo. Dopo una prima sosta in fabbrica, il presidente Mattarella ha fatto tappa al Museo Piaggio dove ha tenuto il suo discorso davanti alle autorità e al ministro del lavoro Maria Elvira Calderone. Per il presidente centrali sono le donne, i giovani e la sicurezza sul lavoro. Sul tema sicurezza si è espresso anche il presidente dell’unione industriale pisana.