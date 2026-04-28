LIVORNO - INAUGURATA LA SEDE DELLA BIENNALE DEL MARE

Inaugurata al Cisternino di Città la sede della Biennale del Mare. All’evento ha partecipato il sindaco Luca Salvetti, insieme ai rappresentanti del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica. La nuova sede si propone come luogo di sviluppo delle iniziative legate alla Biennale (prossima edizione nel 2027) e di dialogo tra istituzioni, esperti e comunità con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città e il suo patrimonio marittimo, culturale e scientifico.