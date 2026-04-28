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LIVORNO - INAUGURATA LA SEDE DELLA BIENNALE DEL MARE

Rachele Campi
Rachele Campi
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Inaugurata al Cisternino di Città la sede della Biennale del Mare. All’evento ha partecipato il sindaco Luca Salvetti, insieme ai rappresentanti del Consiglio Direttivo e della Commissione Scientifica. La nuova sede si propone come luogo di sviluppo delle iniziative legate alla Biennale (prossima edizione nel 2027) e di dialogo tra istituzioni, esperti e comunità con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la città e il suo patrimonio marittimo, culturale e scientifico.

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