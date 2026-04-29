FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE: AVANZO RECORD DI 119 MILIONI

Bilancio da record per la Fondazione CR Firenze, che ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2025: 119 milioni di euro di avanzo, ovvero 17 milioni in più dell’anno scorso. Una crescita del 16,7%.

Un risultato composto dall’aumento dei dividendi nelle partecipazioni strategiche, ma anche dai proventi del portafoglio finanziario. Cresce così il patrimonio netto della Fondazione (che raggiunge gli 1,8 miliardi di euro, con un valore di mercato di oltre il doppio) e si irrobustiscono anche le riserve patrimoniali, che in tempi di crisi e incertezze sui mercati, rappresentano una strategia fondamentale per dare continuità all’ente.

Così, assicura la CR Firenze, “i risultati permetteranno di aumentare le risorse per l’attività istituzionale, generando impatti concreti sulla vita delle persone, soprattutto quelle più fragili.” Ad oggi 40 milioni di euro sono destinati alle attività correnti e altri 24 per progetti strategici, che vanno dall’innovazione, al lavoro, alla salute, alla cultura, solo per citare gli ambiti principali.

Soddisfatto, non potrebbe essere altrimenti, il presidente Bernabò Bocca: “È un traguardo che ci rende soddisfatti, – ha detto – anche perché maturato in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche, volatilità dei mercati e grande incertezza sugli equilibri economici globali.”

E nel contesto di incertezza, la Fondazione punta anche a “consolidare gli strumenti di stabilità”: approvata infatti la modifica allo statuto che consentirà al presidente di restare in carica 6 anni invece che 4. Quindi, nel caso specifico di Bocca, fino al 2029. Ma senza la possibilità di un secondo mandato, cosa che in realtà esiste in molte fondazioni nel resto del paese. Manca solo la ratifica del MEF e poi il nuovo statuto sarà operativo: con il nuovo orizzonte temporale, Bocca punta a chiudere e tagliare i nastri del progetto via Palazzuolo, i Lupi di Toscana e molti altri. “Guardiamo al futuro con fiducia, – ha detto ancora – ma con la serietà di chi sa che risultati importanti hanno valore solo se vengono trasformati in scelte responsabili e in opportunità durevoli per il territorio”.