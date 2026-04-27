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FIRENZE - ALL’IPPODROMO DEL VISARNO CAPPELLI E CAVALLI IN GARA PER LA SOLIDARIETA’

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
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Tra purosangue e cappelli d’autore all’insegna della beneficenza, è andata in scena sabato scorso all’Ippodromo del Visarno “Cesare Meli”, gremito di pubblico, un’altra edizione di successo della Corsa dell’Arno. Insieme alla corsa al galoppo più longeva d’Italia, si è tenuta l’undicesima edizione de “Il cappello più bello per Corri la Vita”, evento organizzato in collaborazione con il Consorzio Il Cappello di Firenze. A imporsi nella 199^ “Corsa dell’Arno”, tenutasi dopo la tradizionale passeggiata delle autorità, è stato il cavallo De Bisognosi con il jockey Andrea Mezzatesta. Protagonisti della giornata, assieme ai cavalli purosangue provenienti da tutta Italia, sono stati i cappelli eleganti, creativi ed estrosi indossati in occasione del concorso che è ormai divenuto una tradizione nella tradizione.
Tre le categorie: Junior, Creatività ed Eleganza. La giuria che ha deciso i tre podi era presieduta da Francesca Frasconi, Silvia Prioreschi, Daniela Meucci, Pola Cecchi e Domenico Savini. La categoria Junior è stata vinta da Elide Filindassi. Seconda Sofia Ponzalli e terzo Michele Baldi. Ad aggiudicarsi la categoria Eleganza, che premia l’accoppiata tra cappello e abito, è stata Luisi Iannone; seconda Iris Massa e terza Beatrice Balducci. Nella categoria Creatività ha trionfato Stella Perini, quindi Sandra Marcucci e Liliana Gelo.

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