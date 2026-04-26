LUCCA - SOVRAFFOLLAMENTO: CARCERE DI LUCCA PRIMO IN ITALIA

Il carcere di Lucca è al primo posto in Italia per indice di sovraffollamento: 243 per cento. Un tasso altissimo che quasi doppia quello nazionale che si ferma – si fa per dire – al 138 per cento. Oltre a Lucca, a superare la soglia del 200 per cento di sovraffollamento sono le carceri di Foggia, Brescia Canton Mombello e Lodi con percentuali comprese tra 206 e 220 per cento. A dirlo è l’aggiornamento, freschissimo, del Report analitico intitolato ‘Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale’. Un’ampia panoramica sulle condizioni delle carceri italiane e sul sovraffollamento in particolare: ad oggi i detenuti sono complessivamente 63.938 a fronte di 51.300 posti regolamentari dei quali però solo circa 46mila realmente disponibili. La Toscana ha un indice di sovraffollamento in linea con quello nazionale: 135 per cento con 3.450 detenuti in 2.550 posti disponibili. Il primato regionale va alla Puglia che in appena 2.600 posti ospita quasi 4.600 detenuti, mentre a livello provinciale, come detto, il primo posto se lo aggiudica Lucca il cui carcere, per quanto piccolo, presenta la criticità peggiore con 85 detenuti per soltanto 35 posti disponibili. Questo non significa che le altri carceri toscane stiano bene, tutt’altro, ma certamente presentano numeri con scarti inferiori tra presenze e disponibilità di posti e comunque si tratta di realtà fuori dalla triste top 20 delle carceri più sovraffollate. In Toscana, attualmente, il carcere che, numericamente, se la passa meno peggio è quello di Prato che in 542 posti ospita 599 detenuti.