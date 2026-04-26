FIRENZE - FIRENZE ROCKS: DAL 12 AL 14 GIUGNO ALLA VISARNO ARENA

Lenny Kravitz, Salmo, Robbie Williams, The Cure e molti altri: dal 12 al 14 giugno torna alla Visarno Arena l’ottava edizione di OpelFirenze Rocks. Un Festival, non una semplice rassegna musicale ed è uno dei Festival Rock più importanti d’Europa. Difficile in effetti trovare altrove uno spazio così ampio nel cuore della città (le Cascine sono addirittura in area Unesco). Le presenze superano ormai stabilmente le 100mila persone, moltissime quelle provenienti appositamente dall’estero. Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Svizzera rappresentano stabilmente i bacini principali, arrivando in alcune giornate a coprire oltre il 60%-65% delle presenze internazionali. Importanti le ricadute economiche sulla città, che superano i 30 milioni di euro. Cuore pulsante del festival sarà, come sempre, l’Area Village: un parco di oltre 6.000 mq pensato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva a 360 gradi, dall’intrattenimento anche fuori dal palco al food&beverage (quest’anno con la novità di un pagamento totalmente cashless). Ad aprire il festival, venerdì 12 giugno, saranno Lenny Kravitz e Salmo, entrambi per la prima volta sul palco di Opel Firenze Rocks. In apertura i The Sophs, giovane progetto capace di muoversi con naturalezza tra rock, pop punk e funk, con un’identità fresca e già ben definita. Sabato 13 giugno sarà la volta di Robbie Williams, una delle più grandi popstar della sua generazione, anche lui per la prima volta al festival. Domenica 14 giugno gran finale con i The Cure, tra le band più influenti della storia del rock. Ad arricchire la giornata anche i Mogwai, pionieri del post-rock globale, gli scozzesi The Twilight Sad e gli irlandesi Just Mustard, tra i nomi più interessanti della scena alternativa contemporanea.Ma già emergono novità per l’edizione 2027. Roberto De Luca, Presidente Live Nation Italia, ha parlato della possibilità di inserire un secondo palco e (sovrintendenza permettendo) un piccolo campeggio all’interno dell’arena. “Sarà un glamping – spiega De Luca – delle tende a 5 stelle, questo è quello che ci viene richiesto dal pubblico straniero”