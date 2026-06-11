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Toscana - Banca Cambiano, finisce l'”Era Regini”

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Domani la Banca di Cambiano rinnova i suoi vertici. Un momento importante soprattutto per Paolo Regini che cede lo scettro del comando dopo 27 anni. Continuerà a seguire l’operato della banca da socio di maggioranza. Resta infatti presidente dell’Ente Cambiano che al momento ha oltre l’80% delle azioni dell’istituto di credito. Nella lunga intervista che ha concesso alla trasmissione di approfondimento di Toscana Tv, Telegram che andrà in onda domani alle 21.30, Regini sottolinea l’importanza di mantenere il rapporto con il territorio – quello di origine l’Empolese Valdelsa, ma non solo – perché è quello che ha permesso all’istituto di credito di rafforzarsi ed è la vera linfa delle banche di prossimità. Il rapporto con il territorio diventerà ancora più strategico se -come sembra – l’Opas di Intesa San Paolo su Mps andrà in porto. Un’operazione che provocherà lo smembramento della banca più antica del mondo a favore della stessa Intesa e di Unipol, la cancellazione del nome Siena dalle insegne e lo spostamento del centro decisionale fuori regione. Una notizia non bella per il contesto socio economico toscano, ma un’opportunità per le banche del territorio a cominciare dalla Banca di Cambiano, la più grande tra le toscane

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