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LIVORNO - FLOOR PAINTING IN PIAZZA GARIBALDI

Rachele Campi
Rachele Campi
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Inaugurato il nuovo look di piazza Garibaldi a Livorno. E’ terminato l’importante intervento di pedonalizzazione e riqualificazione urbana anche attraverso l’arte iniziato il 25 maggio. La piazza è infatti la protagonista del primo intervento di floor painting realizzato in città.

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