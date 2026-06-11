TOSCANA - TURISMO: CONSIGLIO MODIFICA TESTO UNICO

Via libera dal Consiglio regionale della Toscana alle modifiche al Testo unico sul turismo. Nel tardo pomeriggio di oggi la proposta di legge 21 è stata approvata, con alcuni emendamenti rispetto al testo originario; 23 i voti favorevoli (tutti nella maggioranza), 11 i contrari (FI, FdI).

Nel dettaglio con le modifiche viene rivista la disciplina transitoria per le strutture extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (bed and breakfast, affittacamere, case vacanza e residenze d’epoca) già in esercizio all’entrata in vigore del Testo Unico, con modalità di adeguamento alla nuova normativa più graduali, spostando delle scadenze.

Viene poi eliminato l’obbligo del dimezzamento della capacità ricettiva massima per affittacamere e bed and breakfast che siano collocati nello stesso edificio.

Le modifiche introducono pure un regime transitorio differenziato per le attività avviate tra l’entrata in vigore del Testo Unico e il 30 giugno 2026, con misure di semplificazione e un termine differito per il cambio di destinazione d’uso, così da evitare distorsioni del mercato e garantire condizioni di concorrenza eque tra gli operatori. Un intervento analogo riguarda le disposizioni transitorie relative agli alloggi inseriti negli alberghi diffusi.

“Sono contento per il voto di oggi, che ha visto la maggioranza compatta, ma anche del dialogo con l’opposizione”, ha detto il presidente della Toscana Eugenio Giani, commentando l’esito della votazione.

“La legge sul turismo significa valorizzazione, promozione, senso di accoglienza che mostra la Toscana come un modello”. Inoltre, ha aggiunto, “questa legge dà ulteriore chiarezza e definizione”, nonostante nella prima fase ci sia stata l’impugnazione del governo davanti alla Corte Costituzionale che “ci ha rimandato il Testo unico nelle condizioni in cui oggi l’abbiamo potuto approvare”. “E’ in qualche modo la dimostrazione di un buon governo della Toscana – conclude – a partire da uno degli elementi economici e sociali più importanti per questa regione, che è il turismo”.