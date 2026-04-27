FIRENZE - STADIO, LA FIORENTINA VUOLE METTERE SUL PIATTO 55 MILIONI

Nella giornata di oggi è stato effettuato un sopralluogo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dove hanno partecipato il Ministro Andrea Abodi, la Sindaca di Firenze Sara Funaro e la Fiorentina rappresentata dal Direttore Generale Alessandro Ferrari. Una visita che è andata a concentrarsi sullo stato di avanzamento dei lavori della cosiddetta ‘Fase 1’ e sul cantiere in generale. La Sindaca a margine ha ribadito come sia “una certezza” che “entro fine luglio noi presenteremo la candidatura” come sede ospitante dei Campionati Europei di Calcio 2032, evento per cui sarà essenziale il completamento del restyling del Franchi. “Poi ovviamente verrà fatta la selezione – afferma Funaro -, ma la candidatura noi la presenteremo”.

Nel pomeriggio poi, tramite una nota ufficiale emessa dalla squadra gigliata, sono emersi dettagli importanti sulla posizione della Fiorentina: il Presidente Giuseppe Commisso ha espresso formalmente la manifestazione d’interesse a partecipare al finanziamento della Fase 2 dei lavori contribuendo con 55 milioni di euro dei 110 necessari al completamento del progetto come già indicato da Palazzo Vecchio.

Un interesse vincolato a una serie di condizioni, tra cui il controllo dei costi, la chiarezza e la certezza sui tempi di completamento, nonché la consegna del cantiere al termine della Fase 1, oltre ad altri elementi relativi agli aspetti economico-finanziari e alla futura concessione per l’utilizzo dello stadio.

Confermate le voci risalenti all’aprile del 2025 sulla volontà di Rocco Commisso di partecipare con 55 milioni al progetto stadio, una rappresentazione che conferma l’impegno della famiglia americana di portare avanti la visione ed il legame dello scomparso Presidente con club, tifosi e città.