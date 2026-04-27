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LIVORNO - PIERBURG: SCIOPERO DEI LAVORATORI, DOMANI INCONTRO AL MIMIT

Rachele Campi
Rachele Campi
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Nuovo sciopero dei lavoratori della Pierburg. Questa mattina per un’ora e mezza hanno manifestato fuori dai cancelli della fabbrica in vista del nuovo incontro che si terrà domani al Mimit. Ancora incertezze sul futuro dei lavoratori della casa madre di Rheinmetall.

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