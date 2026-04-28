Firenze - Piazza Unità italiana, da rotonda a luogo da vivere

Meno asfalto e stop alla sosta selvaggia, più area pedonale, più sedute e più alberi per ombreggiare oltre la metà dello spazio. E’ la nuova piazza dell’Unità italiana secondo il progetto di riqualificazione presentato oggi dal Comune di Firenze. Con un investimento di 1 milioni e 770 mila euro, in parte coperti dagli oneri per lo studentato a Villa Monna tessa, questo spazio dedicato alle cerimonie commemorative per la presenza al centro dell’obelisco dedicato ai caduti, sarà ripensato limitando la parte carrabile, che sarà percorribile anche dai mini bus, a favore di quella pedonale che quasi raddoppierà coprendo oltre il 66% della piazza. “Siamo di fronte a un progetto molto importante di riqualificazione: piazza dell’Unità italiana è uno spazio a cui vogliamo restituire identità, qualità e piena fruibilità – dichiara la sindaca Sara Funaro -. Questo intervento non è isolato, ma fa parte di un disegno complessivo di restyling delle piazze cittadine, da piazza Beccaria a piazza Vittorio Veneto, un lavoro coerente per ridisegnare gli spazi pubblici e metterli sempre più al servizio delle persone. Parliamo di un investimento significativo, che va nella direzione di una città più sostenibile e più vivibile. Qui aumenteranno le aree pedonali, ridurremo le superfici asfaltate a favore di materiali permeabili, inoltre inseriremo nuove sedute per rendere lo spazio più accogliente e utilizzabile nel quotidiano. Sarà, poi, una piazza più verde, con nuove alberature e sempre più sostenibile. L’obiettivo è chiaro: restituire ai cittadini uno spazio bello, funzionale e capace di essere vissuto ogni giorno”. I lavori partiranno a inizio 2027 e dureranno un anno. L’assessore alla mobilità Andrea Giorgio sottolinea che i posti auto sono e resteranno 10, ad uso di residenti e carico e scarico. Il resto, ossia parcheggiare dove capita, non sarà più possibile. “Piazza dell’Unità d’Italia oggi ha in gran parte perso la sua identità diventando una sorta di rotatoria, penalizzata dalla presenza di traffico e sosta spesso abusiva – ha aggiunto l’assessore Andrea Giorgio – Il progetto punta a trasformarla in una vera piazza, ampliando del 76% l’area pedonale e introducendo oltre 1.100 metri quadrati di superfici permeabili”.