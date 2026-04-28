PISTOIA - FUNIVIA DOGANACCIA, PARERE NEGATIVO DELLA CONFERNZA DEI SERVIZI

Si è conclusa con esito negativo la Conferenza dei Servizi relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica della nuova funivia Doganaccia-Corno alle Scale, per collegare l’Appennino toscano a quello emiliano. E’ quanto si apprende dalla Provincia di Pistoia che su Fb spiega: “L’istruttoria tecnica ha evidenziato criticità rilevanti, in particolare per l’impatto dell’opera su un sito della rete europea Natura 2000”. La chiusura della Conferenza, prosegue la Provincia, “rappresenta un passaggio di trasparenza e chiarezza amministrativa. Costituisce inoltre un punto di partenza per valutare possibili alternative, partendo dal progetto esistente. Provincia di Pistoia e Regione Toscana avvieranno ora un percorso condiviso per analizzare condizioni, sostenibilità, costi e opportunità delle eventuali soluzioni alternative”. Contro la realizzazione dell’impianto si erano mossi comitati di residenti dell’Appennino, associazioni ambientaliste e varie personalità. Tuttavia non è ancora stata scritta la parola fine. Per il presidente della Regione, Eugenio Giani, “La determinazione della Provincia di Pistoia costituisce solo una fase del processo, senz’altro complesso e articolato, finalizzato a dare attuazione all’Accordo tra presidenza del Consiglio dei ministri, Regione Toscana e Regione Emilia-Romagna per il sostegno e la promozione congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-emiliano romagnola”.