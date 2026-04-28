CECINA - LA STORIA DI UNA DONNA “RACCHIUSA” IN UNA PIASTRINA

Una piastrina che racchiude una storia, riemerge grazie ad un numero, un codice identificativo che ha permesso ai giovani appassionati di storia dell’Associazione Toscana ’44 di ricostruire passaggi di vita di una giovane infermiera. Marjoire Lovell, questo il suo nome. Ricerche che hanno richiesto tempo e che sono partite dal comune di Follonica. Il 2 febbraio del 1945, insieme a Marjoire Lovell, su quell’aereo c’erano altre persone. Solo in tre riuscirono a salvarsi dallo schianto a Montieri.