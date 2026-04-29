Attualità

LIVORNO - PIERBURG, CONTINUA LO STATO DI AGITAZIONE DEI LAVORATORI

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

E’ una doccia fredda quella ricevuta dai lavoratori della Pierburg di Livorno al tavolo organizzato al Mimit. L’acquirente c’è ma nessuna garanzia sui livelli occupazionali. L’azienda sarebbe disponibile a fornire indicazioni su un presunto piano di trasferimento di linee produttive, ma senza alcun impegno. Tuona la Fiom che continua il suo stato di agitazione.

Articoli correlati

FIRENZE - CANTIERE SAN GALLO: DOPO LE ALTEZZE...

FIRENZE - FONDAZIONE CR FIRENZE: AVANZO RECORD DI...

FIRENZE - IL GIARDINO DEL TEMPO DI GULISTAN

LIVORNO - INAUGURATA LA SEDE DELLA BIENNALE DEL...

Firenze - Piazza Unità italiana, da rotonda a...

TOSCANA - GIORNATA SULLA SICUREZZA SUL LAVORO: IN...

CECINA - LA STORIA DI UNA DONNA “RACCHIUSA”...

PISTOIA - FUNIVIA DOGANACCIA, PARERE NEGATIVO DELLA CONFERNZA...

FIRENZE - ALL’IPPODROMO DEL VISARNO CAPPELLI E CAVALLI...

FIRENZE - STADIO, LA FIORENTINA VUOLE METTERE SUL...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia