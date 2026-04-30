FIRENZE - TRAMVIA PER PRATO: OK AL PROGETTO MA VANNO TROVATI 450 MLN

10 milioni per il progetto. Per ora ci sono questi, stanziati dalla regione, dei 450 milioni che serviranno per la Tramvia che dovrebbe collegare la stazione di Prato (lambendo il centro Pecci e Paperino) alla zona di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Da Villa Montalvo poi il collegamento sarà con Peretola e da lì al centro di Firenze con le linee già esistenti. Un progetto, quello della Tramvia fuori dalla cerchia metropolitana che unisca Firenze e Prato, particolarmente caro a Giani che lo aveva messo nel suo programma elettorale. Se tutto andrà bene il progetto si realizzerà nel 2028. Tra il se e il bene ci sono appunto i 450 milioni da trovare. Nel frattempo è a Firenze che Campi rischia di non essere collegata con la tramvia dopo che sono stati persi (a causa di ritardi accumulati che hanno impedito di rispettare i tempi imposti) i 217 milioni del PNRR destinati al secondo lotto, Piagge-Campi. La speranza del presidente della regione è che a quell’ultima tratta vengano destinati in una sorta di redistribuzione i fondi PNRR che non sono stati utilizzati al 30 giugno.