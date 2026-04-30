FIRENZE - PONTE AL PINO: DAL 25 MAGGIO AL 14 SETTEMBRE CHIUSO ALLE AUTO

Dal 25 maggio al 14 settembre il Ponte Al Pino, il cavalcavia che collega il Quartiere di Campo di Marte al centro, sarà chiuso al traffico veicolare. Completamente. Una chiusura necessaria per effettuare la terza fase dei lavori di RFI per la sostituzione del ponte. La chiusura delle scuole nella maggior parte del periodo e le alternative che palazzo vecchio sta studiando non potranno azzerare gli inevitabili disagi al traffico. Il fine vita del Ponte, di epoca Ottocentesca, era prevista per quest’anno. la sua sostituzione non era quindi più rimandabile. Ponti come quello nuovo che sarà percorribile da metà settembre (lungo 32 metri, largo 16, con nessun limite di carico e piste ciclabili ai lati delle tre corsie), spiega RFI, in genere sono costruiti in loco ma questo avrebbe comportato molti più mesi di chiusura alle auto. Per questo è stato realizzato nei cantieri di Piazza Vasari. La fase che si apre il 25 maggio è quella ingegneristicamente più importante soprattutto dal 5 al 10 luglio. Per muovere una struttura di queste dimensioni verrà fatta arrivare dagli stati uniti una speciale gru, una delle tre più grandi mai usate in Europa. Sbarcherà a la spezia e poi verrà portata a Firenze. Questa delicata fase avverrà dal 26 al 30 luglio. In entrambe queste finestre del mese di luglio (dal 5 al 10 e dal 26 al 30) sarà bloccato anche il passaggio pedonale e ferroviario (i treni potranno subire altre brevi variazioni ma soprattutto notturne e finali per le prove di carico). Da metà settembre il nuovo ponte sarà percorribile. A ottobre novembre è prevista l’ultima fase con lo smontaggio della passerella pedonale.