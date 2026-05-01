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Firenze - Luisa via Roma, 1° maggio di speranza

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Il tavolo in plenaria sulla crisi di Luisavia Roma che si è tenuto ieri pomeriggio in Regione, si chiude con l’impegno della new co ad assorbire tutti gli attuali 192 lavoratori dell’azienda oggi in concordato. Un traguardo importante rispetto alle posizioni diametralmente opposte all’inizio della vicenda. In attesa che il passaggio tra vecchia e nuova azienda faccia il suo iter giudiziario, i lavoratori saranno coperti da ammortizzatori sociali. Soddisfatta ma solo a metà la Filcams Cgil perchè l’impegno ad assorbire tutto il personale non è corredato da informazioni tecniche su come e quando avverrà questo passaggio.

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