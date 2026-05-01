TOSCANA - PRIMO MAGGIO INIZIATIVE

E’ stato il tema del lavoro dignitoso il fil rouge scelto da Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio 2026 che oggi ha visto manifestazioni in tutta la Toscana: cortei, comizi, commemorazioni, ma anche iniziative musicali e ritrovi festosi. Qui siamo a Sesto Fiorentino, dove numerose persone hanno sfilato lungo le strade della cittadina con il segretario regionale della Uil Paolo Fantappiè che ha tenuto il comizio finale.

Lavoro dignitoso, quindi, che significa nuovi diritti e nuove tutele, centralità della contrattazione, dignità delle persone e qualità dell’occupazione. Senza dimenticare la sicurezza, con l’iniziativa che si è tenuta a Calenzano dove il sindaco ha depositato dei fiori al monumento realizzato nel parco de La Fogliaia in memoria delle vittime dell’esplosione al deposito Eni.

E poi il tema dello sfruttamento, particolarmente sentito nel distretto pratese ma, purtroppo, diffuso anche in tante altre parti della regione.