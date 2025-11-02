QUARRATA (PT) - AUTOSTRADA DELL’ACQUA: CONCLUSI I LAVORI A QUARRATA

Sono terminati i lavori di efficientamento della cosiddetta autostrada dell’acqua, ovvero dell’acquedotto che collega i comuni della Piana pistoiese, in particolare quelli di Agliana e Quarrata al “tubone” che arriva dal lago del Bilancino. L’intervento, avviato da Publiacqua nel dicembre 2023, garantirà un servizio idrico più continuo e di maggiore qualità per i cittadini. Il progetto, finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), mirava a completare quanto già iniziato negli anni precedenti. La finalità principale era mettere in sicurezza l’approvvigionamento idrico della zona e ridurre drasticamente le perdite d’acqua. L’operazione, che ha avuto un costo di 6 milioni di euro, ha previsto la sostituzione e il potenziamento della condotta adduttrice e di distribuzione tra Agliana e Quarrata con nuove tubazioni in ghisa sferoidale, rinnovando parallelamente anche gli allacci esistenti. Il rinnovamento permette una più efficace gestione delle pressioni e l’installazione di nodi di regolazione per l’ulteriore distrettualizzazione della rete.