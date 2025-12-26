Attualità

PIOMBINO (LI) - BILANCIO DI PREVISIONE 2026 APPROVATO IN CONSIGLIO

È stato approvato a maggioranza, nella seduta del consiglio comunale, il bilancio di previsione del Comune di Piombino per l’anno 2026. “Un bilancio quello del 2026 che consolida le scelte per costruire un futuro solido e virtuoso per la città”, spiega il sindaco Francesco Ferrari. Non ci saranno aumenti inerenti alle tasse. L’impostazione del bilancio consente, di salvaguardare le opere pubbliche già avviate, quelle in fase di completamento e i nuovi interventi in fase di progettazione destinati a migliorare l’aspetto e la vivibilità della città. Nei prossimi anni fondamentale l’investimento legato alla siderurgia.

