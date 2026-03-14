TOSCANA - BILANCIO ISPETTORI AMBIENTALI SU RIFIUTI

Si rafforza nel 2025 la presenza degli ispettori ambientali di Plures Alia sul territorio dell’Ato Toscana Centro. Nei 39 Comuni in cui il servizio è attivo sono stati effettuati 91.266 controlli, con un incremento del 15,3% rispetto al 2024, e ispezionati 120.773 rifiuti (+20%). A crescere sono anche le ore di servizio prestate (da 56.100 a 58.000) e il numero dei territori coperti, passati da 32 a 39 in un solo anno, con ulteriori estensioni già avviate nei primi mesi del 2026 (Pelago, Pontassieve e Rufina). La squadra, composta da 40 professionisti tra tecnici di controllo ambientale e ispettori ambientali, opera in modo continuativo per verificare la correttezza dei conferimenti, contrastare gli abbandoni e accertare irregolarità, in stretta collaborazione con le polizie municipali e le amministrazioni comunali. Nel corso del 2025 sono state elevate 2.417 sanzioni amministrative (circa 200 in media al mese), in calo dell’11,3% rispetto all’anno precedente (erano 2.726 nel 2024), per un controvalore di 372.00 euro. Un dato che, a fronte dell’intensificazione dei controlli, evidenzia l’effetto deterrente della presenza costante sul territorio e la crescita dell’impegno e del senso di responsabilità dei cittadini. Allo stesso tempo sono aumentate le segnalazioni per reati ambientali inviate alle polizie municipali (+14,4%, da 139 a 159), spesso legate a grandi e piccoli abbandoni di rifiuti speciali. Nella piana di Firenze, nel Chianti Fiorentino e nel Mugello i controlli nel 2025 sono stati 45.607, con l’ispezione di 55.117 rifiuti e 1.030 sanzioni elevate per un valore economico di 172.904 euro. Nel Comune di Prato , dove il fenomeno dell’abbandono rifiuti è particolarmente diffuso, sono stati effettuati 25.596 controlli ( +12,3% rispetto all’anno precedente) e sono stati ispezionati 35.022 rifiuti ( +4,6% rispetto al 2024). Calano del 24, 8 % le sanzioni e anche le segnalazioni per reati ambientali alla polizia municipale (-29, 2%) . Nei Comuni dell’area empolese nel 2025 sono stati effettuati 5.208 controlli su 11.560 rifiuti ispezionati, con 175 sanzioni elevate, per un controvalore totale di 21.030 euro, e 30 segnalazioni inviate alla Polizia Municipale. Nell’area pistoiese gli ispettori ambientali hanno effettuato 11.522 controlli su 15.656 rifiuti, con 721 sanzioni comminate per un valore di 123.270 euro. Si registra una crescita del numero di controlli (+24%, da 9.289 a 11.522) e di rifiuti ispezionati (+26,2%, da 12.402 a 15.656), correlata anche a un incremento delle sanzioni (+15,5%, da 624 a 721). Da rimarcare che le segnalazioni alla polizia municipale sono quasi raddoppiate (+70,2%).