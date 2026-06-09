Firenze - Calcio storico 2026, Cobolli messere della finalissima

E’ il tennista Flavio Cobolli il Magnifico Messere della finale del calcio storico del 24 giugno, San Giovanni, patrono di Firenze. Lo ha annunciato oggi l’assessora allo sport e alle tradizioni del Comune di Firenze Letizia Perini sottolineando il grande amore che Cobolli ha per la sua città natìa come testimonia “il giglio che ha tatuato sul collo”. Cobolli partirà per Wimbledon subito dopo la presenza nell’arena di piazza Santa Croce.

Ecco gli altri protagonisti dell’edizione 2026, che vedrà le semifinali il 13 e 14 giugno – tra i quartieri rossi contro verdi e azzurri contro bianchi.

C’è la giovane cantautrice fiorentina Elena D’Elia, tra i volti più apprezzati dell’ultima edizione di Amici. Per la semifinale del 13 giugno il Magnifico Messere sarà Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane, mentre la Leggiadra Madonna sarà Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze. Per la semifinale del 14 giugno saranno Leggiadre Madonne, appunto, Elena D’Elia, e Laura Perego, pluricampionessa italiana alla guida della squadra di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia. Per la finale del 24 giugno, oltre al ruolo di Magnifico Messere, la Leggiadra Madonna che lo affianca sarà la pallavolista Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze (serie A/1). Ci sono anche altre novità. Cambia la sabbia che sarà utilizzata in campo. Verrà dal Po, 480 mc. Poi la capienza dell’arena di piazza Santa Croce è stata aumentata di 700 posti per venire incontro alla crescente domanda di partecipazione. Per chi non riuscirà e non potrà essere presente, sarà Toscana Tv a trasmettere in diretta corteo e partite. Ci sono anche altre novità. Cambia la sabbia che sarà utilizzata in campo. Verrà dal Po, 480 mc.

E ancora il rapporto con le scuole. Ad esempio con il professionale tecnico Cellini Tornabuoni che ha realizzato i pantaloni dei verdi. Poi la capienza dell’arena di piazza Santa Croce è stata aumentata di 700 posti per venire incontro alla crescente domanda di partecipazione. Per chi non riuscirà e non potrà essere presente, sarà Toscana Tv a trasmettere in diretta corteo e partite.