GROSSETO - CICLOVIA TIRRENICA: UN PERCORSO CICLABILE UNICO

Rachele Campi
E’ un percorso ciclabile unico che attraversa tre regioni, la Toscana, la Liguria e il Lazio. Parliamo della Ciclovia Tirrenica, un’opera di mobilità dolce che tocca 11 province e un centinaio di comuni. 930 km che collegano Ventimiglia a Roma. A Follonica, in provincia di Grosseto, gli operai sono a lavoro. I fondi sono quelli del pnrr che la regione ha stanziato per creare un’infrastruttura leggera, sicura e continua. Per la ciclovia tirrenica sono stati stanziati fondi per più di 17 milioni di euro. L’obiettivo è quello di aprire ad una fruizione pubblica il paesaggio italiano, scoprendolo in sella ad una bicicletta

