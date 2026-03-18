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LIVORNO - CONFCOMMERCIO, PIERAGNOLI: “NO AI CONTRATTI PIRATA”

Rachele Campi
Rachele Campi
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Inizia la corsa per ricercare figure professionali legate al periodo primavera estate. Una grande opportunità legata al settore turismo. Nella città di Livorno si stanno cercando 400 persone, sulla costa degli Etruschi, compreso l’Isola d’Elba oltre 2000 unità. Un’opportunità per giovani e meno giovani.

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