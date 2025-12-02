UZZANO (PT) - DA ASL E SDS AIUTI AI NEOGENITORI IN VALDINIEVOLE

È stato inaugurato, presso il Centro per le famiglie “Amina Nuget” di Uzzano, il progetto “Il tocco che nutre”, una nuova proposta sul territorio rivolta ai bambini nei primi 1000 giorni di vita e ai loro genitori, frutto della collaborazione tra Asl Toscana centro e Società della Salute della Valdinievole. L’iniziativa nasce per promuovere una genitorialità consapevole, sostenendo il contatto affettivo, la relazione precoce e la costruzione del legame tra il bambino e la sua famiglia. “Il Tocco che Nutre” è stato sviluppato nel 2023 all’interno dell’Asl Toscana centro, nell’ambito della SOC di Ostetricia Professionale, con il contributo dell’Incarico di Funzione dei percorsi neonatale e pediatrico del Dipartimento di Assistenza infermieristica e ostetrica. Il progetto coinvolge infermieri e ostetriche che, nel post-ricovero, prendono in carico neonati e genitori provenienti dai reparti di Neonatologia, TIN e Ostetricia, accompagnandoli sul territorio con percorsi mirati. Il progetto mette al centro la relazione, il riconoscimento e il rispetto del ruolo genitoriale, valorizzando le competenze della famiglia e il suo coinvolgimento attivo. Questi elementi rafforzano il legame affettivo tra genitore e figlio, che normalmente si sviluppa fin dalla nascita ma che talvolta può subire rallentamenti o interruzioni a causa di ricoveri o momenti di separazione dal neonato. In Valdinievole questa è la prima esperienza che integra la Casa della Salute, il Centro per le Famiglie e il progetto “Il tocco che nutre”. La sperimentazione unisce infatti le competenze sanitarie di infermieri e ostetriche con le professionalità del Centro per le Famiglie/Casa della Salute, quali educatori, psicologi e assistenti sociali. L’obiettivo è creare una rete multiprofessionale capace di rispondere ai bisogni reali, emergenti e potenziali delle famiglie, accompagnando la genitorialità in maniera continuativa e tempestiva, offrendo sostegno sia ai nuclei più fragili che a quelli che attraversano semplici bisogni di orientamento e crescita.