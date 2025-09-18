FIRENZE - FESTIVAL SPORT CASCINE TRUST YOUR BODY

Firenze, 16 settembre 2025 – Due giorni dedicati al benessere e al movimento all’insegna dello sport, della musica, della condivisione e della socialità immersi nel verde del Parco delle Cascine. Il 20 e 21 settembre Firenze ospita la prima edizione di Trust Your Body, il festival social & wellness che unisce attività all’aria aperta ed intrattenimento seguendo uno stile di vita sano. La manifestazione, patrocinata da Regione Toscana, Comune di Firenze e CONI e realizzata con il supporto degli sponsor Lilly, Cral Crédit Agricole, Decathlon, MACA Distict di Manifattura Tabacchi, Radio Bruno, MB PROJECTS, Studio 13, è stata presentata questa mattina dall’assessora alle Politiche Giovanili e Sport del Comune di Firenze Letizia Perini ed i fondatori di Trust Your Body Lorenzo Colzi e Duccio Vannini.

“Un appuntamento molto importante – ha dichiarato l’assessora allo sport e alle politiche giovanili Letizia Perini – che parla a tutti i cittadini e in particolare a quelli più giovani. Questo evento sottolinea, anzitutto, l’importanza del movimento per lo stare insieme perché lo sport è sicuramente divertimento”. “Ma c’è anche il tema del benessere fisico e psicologico – ha aggiunto -: l’amministrazione è impegnata da tempo favorire in ogni modo l’attività sportiva sia agonistica che di base come elemento fondamentale della salute, e per questo motivo sta investendo molto nelle infrastrutture”. “Senza dimenticare – ha concluso l’assessora Perini – che in programma ci saranno tante discipline per far scoprire a ciascuno dei partecipanti lo sport che gli calza meglio. Il tutto in un luogo di particolare bellezza qual è il parco delle Cascine. Viverlo di più, praticando lo sport, lo renderà più vivo e, quindi, più sicuro”.La due giorni porta nel cuore del capoluogo toscano un festival di respiro internazionale che celebra l’incontro tra corpo, musica ed energia collettiva, offrendo ai partecipanti la possibilità di scoprire un nuovo modo di vivere la città ed il tempo libero, cimentandosi in numerose attività da condividere con gli altri tra dj-set, allenamenti e cibo sano.

“Trust Your Body nasce dalla volontà di voler promuovere una nuova idea di divertimento che unisca l’attività sportiva alla ricerca del proprio benessere all’interno di un festival musicale, esperienza molto diffusa a livello internazionale. Il nostro obiettivo è quello di partire con questa prima edizione da Firenze e portare questo nuovo modo di vivere lo sport nei parchi delle nostre città in tutta Italia” hanno dichiarato i fondatori del festival Lorenzo Colzi e Duccio Vannini.

Nel villaggio dello sport che prenderà vita al Prato della Tinaia e nelle aree adiacenti saranno presenti spazi per le attività sportive e fitness che includono paddle, beach volley, pickleball, yoga, pilates, crossfit, corsi di ballo, pesistica, boxe (a cura dei pugili professionisti dei quattro colori del Calcio Storico Fiorentino), running (a cura di Runners of Florence), camminate metaboliche (a cura di Cinzia Catarzi); nella zona benessere e relax sarà possibile sottoporsi a massaggi con gli specialisti di Studio 13, tra cui fisioterapisti, osteopati e massaggiatori; aperta anche la Piscina delle Pavoniere con corsi di acquagym al mattino e, dal pomeriggio, pool party dopo le attività.

La musica accompagnerà costantemente le attività di sabato e domenica, cominciando dal palco centrale, sempre animato dalle 9 alle 20. La mattina si inizierà con live set e intrattenimento a cura di radio Bruno e Radio Stella. Dal pomeriggio il parco si trasformerà in un’arena musicale a cielo aperto con dj-set firmati da consolidate realtà del territorio, tra cui Lattexplus, Diivas, Rooftoop, Freaky Deaky.