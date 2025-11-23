Attualità

PISTOIA - FOLLA IN CENTRO A PISTOIA PER ACCENSIONE ALBERO E LUMINARIE

Patrizio Ceccarelli
Il Comune di Pistoia ha ufficialmente inaugurato “Pistoia Città del Natale 2025”, il ricco programma di eventi che animerà il centro storico fino al 6 gennaio 2026. L’apertura, ieri sera, ha registrato una grande partecipazione in Piazza del Duomo per il momento culminante: l’accensione del tradizionale albero di Natale. La cerimonia, arricchita dalle emozionanti performance dei cori Grilli Cantanti, Insieme in…canto e Coro Polifonico Cino da Pistoia, ha visto il Sindaco rivolgere gli auguri alla città. La serata è proseguita con il concerto dei Vocal Blue Trains e spettacoli itineranti. Sono aperte tutte le attrazioni permanenti, tra cui il Villaggio di Babbo Natale a Palazzo Comunale, le proiezioni in Piazza Duomo, il mercatino in Piazza Spirito Santo e la pista di pattinaggio in Piazza San Francesco, offrendo gioia e socialità. Il programma proseguirà con oltre 40 eventi gratuiti tra musica, teatro di strada, mostre e iniziative per bambini, trasformando Pistoia in un palcoscenico diffuso e immersivo nella magia delle feste.

