PECCIOLI (PI) - GESTIONE DEI RIFIUTI: IL PIANO DEL SINDACO DI PECCIOLI

3 Ato in Toscana, di cui due ad azienda unica e uno l’Ato Toscana Costa che comprende 4 province e cento comuni. Ciò significa 100 tariffe diverse relativi ai rifiuti, settore che comprende 11 società e che il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni ha idea di sciogliere in RetiAmbiente. Una soluzione legalmente corretta, che non vede il benestare di tutti i sindaci, ma che secondi il primo cittadino snellirebbe i costi di un settore sempre attivo nel quotidiano.