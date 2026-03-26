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PECCIOLI (PI) - GESTIONE DEI RIFIUTI: IL PIANO DEL SINDACO DI PECCIOLI

Rachele Campi
Rachele Campi
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3 Ato in Toscana, di cui due ad azienda unica e uno l’Ato Toscana Costa che comprende 4 province e cento comuni. Ciò significa 100 tariffe diverse relativi ai rifiuti, settore che comprende 11 società e che il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni ha idea di sciogliere in RetiAmbiente. Una soluzione legalmente corretta, che non vede il benestare di tutti i sindaci, ma che secondi il primo cittadino snellirebbe i costi di un settore sempre attivo nel quotidiano.

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