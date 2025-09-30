CARRARA - Humanity One arrivata con 29 migranti

Attualità

E’ entrata nel porto di Marina di Carrara poco prima delle 10 la Humanity One, nave dell’ong Sos Humanity, con a bordo 29 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi nelle acque del Mediterraneo meridionale. Per lo scalo apuano questo è il ventesimo sbarco dal 2023, il sesto finora in quest’anno, .

