FIRENZE - IL SOFT CLUBBING APPRODA ANCHE A FIRENZE

Caterina Gonnelli
Il soft clubbing è un trend emergente, amato dalla Gen Z e non solo, che porta la musica house e techno in orari diurni o pomeridiani, sostituendo le discoteche buie con luoghi luminosi e di design come caffetterie, giardini o spazi ibridi. Questa “rivoluzione gentile” punta sul benessere, l’energia consapevole e l’aggregazione, spesso senza eccessi di alcool, offrendo un’alternativa sostenibile alla vita notturna tradizionale.
Per la prima volta tale fenomeno , trend globale nato a New York e poi diffuso nelle grandi capitali del Nord Europa, è approdato a Firenze portando la musica al mattino in contesti inediti come la bakery. E’ arrivato all’interno del programma di Fuori di Taste, grazie a Mauna-Kea, brand di abbigliamento sempre attento alle nuove tendenze e ai linguaggi delle giovani generazioni. Si è cosi inaugurato il format Soft Clubbing Experience, una serie di colazioni musicali coltre oltre 400 iscritti, in cui buona musica, beat ricercati, healthy food si sono incontrati. Dalle 11 alle 15, negli spazi al piano terra di The Social Hub di viale Belfiore, è stato à allestito un vero DJ set unendo musica elettronica e socialità..

