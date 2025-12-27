LUCCA - INAUGURATO IL NOVO PONTE SUL SERCHIO: 27 MILIONI DI EURO

E’ stato inaugurato il Ponte sul Serchio, in provincia di Lucca, destinato a rivoluzionare in parte il traffico delle zone nord/nord-est della città alleggerendo i volumi di transito sul vecchio ponte di Monte S. Quirico, e di conseguenza, su Borgo Giannotti. Rappresenterà un possibilità di collegamento efficiente con l’Oltreserchio. La nuova infrastruttura mostrerà al massimo i suoi effetti positivi quando sarà aperto il nuovo asse suburbano (ora in corso di realizzazione) verso l’ospedale S. Luca: è infatti parte integrante del sistema infrastrutturale della Piana di Lucca, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici degli enti locali.

Il valore economico complessivo dell’opera è di 27 milioni di euro, dei quali 4,1 milioni sono stati stanziati dalla Regione Toscana con fondi propri; 18,1 milioni circa dal Ministero delle Infrastrutture tramite il Fondo Sviluppo e Coesione (assegnati in virtù di un Accordo di programma tra Regione Toscana e Provincia di Lucca) ed infine 4,7 milioni di risorse proprie della Provincia di Lucca.