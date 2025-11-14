MONTALE (PT) - ISPETTORI AMBIENTALI. IL BILANCIO DI ALIA PLURES

A nove mesi dall’avvio dell’attività degli ispettori ambientali nel comune di Montale, in provincia di Pistoia, l’azione congiunta di Plures Alia e Amministrazione comunale traccia un primo, incoraggiante bilancio. L’obiettivo è chiaro: contrastare l’abbandono e il conferimento errato dei rifiuti per tutelare decoro, igiene e qualità della vita. I dati parlano di 481 controlli eseguiti e ben 463 sacchi o cumuli di rifiuti ispezionati. Le verifiche hanno portato all’emissione di 13 sanzioni, equivalenti a circa il 2,7% dei controlli totali, per un valore complessivo di 1.720 euro. Le violazioni più comuni riguardano gli errati conferimenti, la mancata differenziazione e l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico. In conferenza stampa è stata anche evidenziata la diffusa e “cattiva abitudine” di utilizzare in modo improprio cestini stradali e campane per la raccolta del vetro, fenomeni sui quali l’attenzione degli ispettori resterà alta per garantire il corretto funzionamento del ciclo dei rifiuti.