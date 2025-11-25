Attualità

LIVORNO - LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA NAZIONALE SUL PARKINSON

Rachele Campi
In occasione della giornata per la sensibilizzazione nazionale della malattia di Parkinson, all’auditorium Pamela Ognissanti in via Gobetti a Livorno si parlerà il 29 novembre delle linee di indirizzo clinico-assistenziali per il trattamento della malattia.

