PIOMBINO - LUPI: IL COMUNE CHIEDE LA TASK FORCE LUPO ALLA REGIONE

Il lupo torna a far parlare di sé. Stavolta a Piombino, dopo numerosi avvistamenti anche nei pressi dei centri abitati, il comune con il sindaco Francesco Ferrari insieme ai Carabinieri Forestali, hanno deciso di richiedere l’attivazione della task force Lupo della regione Toscana, istituta per raccogliere le segnalazioni dei cittadini proprio in merito ad avvistamenti di lupi. Un animale con il quale è necessario convivere, ma che in molti casi spaventa. Il lupo e altri animali selvatici per natura non conoscono limiti legati agli spostamenti se non forzati da qualche recinzione di attività agricola del territorio creata proprio per dissuadere da attacchi di lupi al bestiame. In ogni caso con la Task force il comune invita a mantenere atteggiamenti prudenti in caso di avvestamenti e di evitare comportamenti che possano avvicinare gli animali nei pressi delle abitazioni, come il lasciare loro del cibo. Le segnalazioni possono essere fatte alla polizia provinciale e locale e viene confermata dall’amministrazione l’importanza della presenza del lupo come componente del patrimonio naturale e di biodiversità.