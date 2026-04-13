FIRENZE - NASCE CASA SANTA LUCIA: SOSTEGNO SOCIOSANTARIO PER I SENZA DIMORA A BROZZI

Nasce una nuova struttura di accoglienza per le persone senza dimora con problematiche di tipo sociosanitario. Qui gli ospiti riceveranno supporto sia nei bisogni primari (vitto, igiene, lavanderia, vestiario) sia in quelli più complessi, con l’attivazione di visite mediche, servizio infermieristico, consulenze specialistiche e psicologiche. Una volta recuperata stabilità e un certo benessere psicologico e fisico gli ospiti potranno essere indirizzati in strutture differenti per proseguire il percorso sanitario e di reinserimento sociale con le risorse e gli strumenti più adeguati. La struttura è stata realizzata in un immobile messo a disposizione dalla parrocchia di Santa Lucia alla Sala, nella zona di Brozzi, grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze ed è gestita dalla Fondazione Solidarietà Caritas ETS, in collaborazione e su progetto della Società della Salute di Firenze.

All’inaugurazione oggi hanno partecipato il presidente Fondazione Solidarietà Caritas, Marco Seracini, la vicepresidente della Fondazione CR Firenze, Maria Oliva Scaramuzzi e l’assessore al Welfare Nicola Paulesu.