LIVORNO - OGGI LUTTO CITTADINO PER LA MORTE DI LORIS RISPOLI

Rachele Campi
Il comune di Livorno ha indetto per la giornata di oggi il lutto cittadino. Se ne è andato Loris Rispoli, una delle colonne portanti dell’Associazione 140′, nata in seguito alla tragedia del Moby Prince. 140 le vittime nel piu’ grande sinistro marittimo italiano, avvenuto la sera del 10 aprile 1991, quando il traghetto della Nav.Ar.Ma., entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo nella rada del porto di Livorno. Da quel giorno anni di processi e commissioni parlamentari che hanno visto Loris Rispoli come capofila dei familiari delle vittime. Oggi la città ha voluto ricordarlo all’andana degli anelli, in porto. Dove sono incisi i nomi di coloro che in quella tragedia persero la vita.

