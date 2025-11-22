PISTOIA - ONORIFICENZE DI PAPA LEONE XIV A 8 LAICI PISTOIESI

Otto pistoiesi sono stati insigniti delle onorificenze dell’Ordine di San Silvestro Papa e di San Gregorio Magno, conferite da Sua Santità Leone XIV. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi al Palazzo vescovile, ad opera del vescovo della Diocesi di Pistoia e Pescia, Fausto Tardelli. Il titolo di dama dell’Ordine di San Gregorio Magno è stato assegnato a Lucia Cecchi ed Elisabetta Fedi, mentre cavalieri sono diventati Luca Gori, Marco Meucci, Lorenzo Zogheri, Alessio Venturi e Paolo Vitali. Del titolo di commendatore dell’Ordine di San Silvestro Papa è stato insignito Tommaso Di Niso. “Sono onorificenze che vengono direttamente dal Santo Padre – ha spiegato il vescovo Fausto Tardelli – e sono un segno di riconoscenza per coloro che hanno lavorato e che hanno dato un contributo importante alla vita della Chiesa e anche alla vita della società”. Monsignor Tardelli ha sottolineato come i premiati siano persone “che si sono fatte conoscere per il loro servizio e per la loro attenzione al bene comune”, in un riconoscimento a 360 gradi che abbraccia vari ambiti della società locale. Il vescovo, che a breve lascerà le Diocesi, ha espresso la sua gratitudine per l’esperienza vissuta. “Porterò con me la gioia di di avere vissuto la mia vita nel servizio di questa Chiesa, ricevendo tanto», ha concluso.