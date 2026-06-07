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CARRARA - OPEN ARMS, CONCLUSO NELLA NOTTE LO SBARCO A MARINA DI CARRARA

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Nuovo sbarco a Marina di Carrara, dove la nave ong spagnola Open Arms con a bordo 58 migranti, di cui 24 minori, è entrata in porto ieri sera alle 21 dopo aver tratto in salvo i migranti nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale, partiti dalla Libia, a bordo di un’imbarcazione in vetroresina sovraccarica, senza giubbotti o salvagenti. Si tratta del 22esimo sbarco dal 2023 e il secondo del 2026.
Le operazioni si sono concluse attorno alle 23. Dopo le visite mediche e il riconoscimento tutti i migranti, provenienti da Sudan, Eritrea, Egitto, Bangladesh e Somalia, hanno ricevuto un pasto e poi sono ripartiti con pullman verso i diversi centri di accoglienza individuati dalla Prefettura di Massa-Carrara.
Al porto di Marina di Carrara ad accogliere la nave Open Arms anche l’assessora regionale Alessandra Nardini che oltre a ringraziare tutta la macchina di accoglienza, l’amministrazione comunale e la prefettura di Carrara ha ribadito la volontà di non volere un Cpr in Toscana

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