PISA - OPERAE: LA TORRE DI FIBONACCI TORNA A CASA

Dal cinque al 25 novembre 2025 Piazza dei cavalieri, a Pisa, ospita opere la torre scultorea di Gianni Lucchesi, che unisce matematica e filosofia, cemento e oro, la sequenza di Fibonacci ai sigilli ermetici di Giordano Bruno. L’opera alta 13 metri è composta da 12 cubi modulari in cemento disposti secondo la progressione di Fibonacci. Alla sommità una figura umana seduta guarda verso l’orizzonte. Sulla superficie brillano in color oro i sigilli bruniani: proiezioni dei cinque solidi platonici che il filosofo racchiuse nel suo sigillo di Venere.