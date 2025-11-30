Attualità

SIENA - OSPEDALE LE SCOTTE: COMPLETATO ULTIMO PIANO LOTTO VOLANO

Maria Teresa Rabotti
Ultimato l’ultimo piano del lotto Volano all’ospedale le Scotte di Siena, una volta completato consentirà il trasferimento scaglionato di degenze, sale operatorie e diagnostica per immagini. Il Lotto Volàno, con un investimento di circa 51 milioni di euro, è una delle più importanti opere finanziate con le risorse del PNRR. Si sviluppa su una superficie di circa 14mila mq su 8 livelli. I lavorai dovranno concludersi nel giugno del prossimo anno.

