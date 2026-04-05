Attualità

Toscana - PASQUA TOSCANA: TRADIZIONI, SAPORI E RITI DI RINASCITA

Milko Chilleri
Milko Chilleri
LIVE

La Pasqua, in Toscana come nel resto d’Italia, segna il ritorno della primavera con profumi, colori e gesti che affondano nelle tradizioni rurali. Pur restando l’agnello il protagonista più discusso, la festa nasce soprattutto dal legame con la terra e con le prime verdure che tornano negli orti. È una celebrazione della rinascita, fatta di simboli antichi e riti familiari che cambiano da regione a regione ma condividono lo stesso senso di rinnovamento.
Il nostro menù pasquale può aprirsi con uova sode farcite con erbe primaverili come prezzemolo, erba cipollina o maggiorana, semplice richiamo al tema della rinascita. A seguire, un primo piatto della cucina contadina toscana: i pici, pasta povera di farina e acqua, perfetta nello spirito essenziale della Pasqua. Li immaginiamo conditi con cavolo nero, in un abbinamento che unisce semplicità, stagione e tradizione.
Per il secondo, oltre al classico agnello, la tradizione offre lo stufato sangiovannese, legato alla basilica di Santa Maria delle Grazie. Un documento del 1427 ne cita già il nome, mentre la leggenda parla di una donna che, dopo una grazia ricevuta, donò la ricetta alla Madonna. Preparato con carni semplici e spezie arrivate dalla Terra Santa, è diventato nel tempo un simbolo di accoglienza e devozione.
Il dolce è la torta di Pasqua pisana, un lievitato profumato con lievito madre, farina, uova e semi di anice: un impasto essenziale ma ricco di aromi, che racconta l’attesa della festa e il sapore delle colazioni pasquali di un tempo. A chiudere, un bicchiere di autentico Vin Santo toscano, capace di esaltare la dolcezza e la memoria di questo finale di Pasqua.

Articoli correlati

FIRENZE - IL VOLO PERFETTO DELLA COLOMBINA IN...

FIRENZE - Turismo Pasqua: Firenze e la Toscana...

FIRENZE - SCOPPIO DEL CARRO: QUANDO LA COLOMBINA...

GROSSETO - CADE DAL MONOPATTINO, GRAVE UN BIMBO...

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) - “Fonti di...

FIRENZE - SCOPPIO DEL CARRO, TRA FEDE E...

Firenze - La città dei giovani lettori, al...

PRATO - Quasi 30 mila euro per i...

FIRENZE - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI: FIRENZE RICEVE...

LUCCA - NEONATA POSITIVA ALLA COCAINA, AFFIDATA AI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia