FIRENZE - PIù IGIENE IN TRAMVIA: SEDILI SARANNO IN PLASTICA

Niente più macchie o sporcizia sui sedili della tramvia a Firenze dove solo nel 2025 45 milioni di persone si sono seduti . In nome dell’igiene e della sicurezza, dopo un’esplosione di segnalazioni nelle ultime settimane, l’assessore alla mobilità del Comune Andrea Giorgio ha chiesto a Gest di sostituire quanto prima gli attuali sedili in tessuto con altri in plastica dura, molto più facilmente lavabili. Sui nuovi tram le sedute saranno direttamente in plastica,in quelli vecchi ci sarà la sostituzione a partire dalle prossime settimane. L’annuncio dell’ assessore alla tramvia Giorgio è emerso rispondendo in Consiglio comunale ad un question time di Guglielmo Mossuto (Lega) che rivendica le sue ripetute richieste e lamentele dopo anni di sedili sporchi e antigienici soprattutto a causa di senza dimora e balordi vari – sottolinea Mossuto- che ci hanno fatto di tutto (e per delicatezza evitiamo di entrare nei dettagli).È la dimostrazione che, quando i cittadini alzano la voce contro il degrado di questa città, i risultati arrivano. Avanti così”.

Il Comune chiederà a Gest di sostituire quanto prima gli attuali sedili in tessuto con altri in plastica a bordo dei tram fiorentini. Lo ha annunciato ieri in Consiglio comunale l’assessore Giorgio, dopo che il sottoscritto aveva esplicitamente chiesto che così fosse fatto. Sono servite decine di segnalazioni degli utenti, che ho sempre riportato all’amministrazione, ma alla fine sembra che ce l’abbiamo fatta.

I sedili in tessuto, dopo anni di esercizio del tram, risultano sporchi e antigienici, soprattutto a causa di senza dimora e balordi vari che ci hanno fatto di tutto (e per delicatezza evitiamo di entrare nei dettagli).

È la dimostrazione che, quando i cittadini alzano la voce contro il degrado di questa città, i risultati arrivano. Avanti così”.

Lo dichiara il capogruppo Lega Guglielmo Mossuto