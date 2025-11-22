TOSCANA - PRIMA NEVE: ALLERTA GIALLA PER GHIACCIO E VENTO

Come annunciato arrivati il freddo e la prima neve in toscana. E’ allerta gialla anche per il ghiaccio e il vento fino a domani. Nel Mugello al passo della Futa fin dalla prima mattina in attività i trattori spazzaneve di Coldiretti, per liberare le strade e garantire sicurezza e viabilità. Spruzzi di neve anche in collina. Imbiancati anche Abetone, Amiata, Pratomagno e Lunigiana . Nella notte possibilità di nevicate sui rilievi e localmente fino ai 400 metri. Oggi è stato temporaneamente chiuso per neve il tratto della E45 da Pieve Santo Stefano (Arezzo) a Bagno di Romagna (Forlì-Cesena).

A causa delle temperature rigide di questi giorni l’assessorato al welfare del Comune di Firenze ha predisposto misure straordinarie per le persone che vivono in strada: